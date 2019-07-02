Главбуха МУПа будут судить за присвоение 42 тысяч

02.07.2019 18:26 168

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о хищении денег в МУП «Малоярославецстройзаказчик», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.

По версии следствия, осенью 2018 года, главный бухгалтер выписала пять расходников на общую сумму в 42 тысячи рублей. При этом, распоряжений на выдачу денег у нее не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение».

Материалы дела направлены в суд. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.