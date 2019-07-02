Обнинец перевел мошенникам почти 13 тысяч за несуществующие шины

02.07.2019 15:49 227

Житель наукограда обратился в полицию, когда понял, что перевел деньги мошенникам, сообщила пресс-служба ОМВД России по Обнинску во вторник, 2 июля.

Мужчина увидел объявление о продаже автомобильных шин в интернете. Отправил через сайт свои контактные данные.

Через некоторое время с ним связался «продавец», который пообещал отправить товар после предоплаты. Мужчина перечислил 12 919 рублей и стал ждать покупку.

Через оговоренное время шины так и не пришли, а телефон торговца отвечать перестал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Pixabay.com.