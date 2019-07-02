Лагерь по выбору профессии открыли для старшеклассников Калуги

Профориентационный лагерь для старшеклассников «Летняя академия «Профи» открыли в Калуге, сообщила пресс-служба Управления образования областного центра во вторник, 2 июля.
Участниками смены стали 20 ребят из разных школ города.
Подростки посетили учебные заведения, где с ними провели экскурсии и занятия.
Также старшеклассники побывали в центре занятости, где узнали о самых востребованных сейчас профессиях.
Фото: Управление образования Калуги.
|
Калужанка оплатила 29 штрафов перед вылетом на отдых 02.07.2019 17:06
Сотрудника УФСИН оштрафовали за нарушение закона о госзакупках 02.07.2019 16:21
Калужского чиновника наказали за долгое рассмотрение заявлений 02.07.2019 16:07
Обнинец перевел мошенникам почти 13 тысяч за несуществующие шины 02.07.2019 15:49
Два квадрокоптера будут отслеживать пожары в области 02.07.2019 13:38
55-летнюю даму ждёт суд за присвоение более 2 миллионов 02.07.2019 13:16
Директор сельского похоронного бюро продавал бесплатные услуги 02.07.2019 12:58
Водоканал отчитался о запуске новой водонапорной башни 02.07.2019 12:25
Обнинские полицейские раскрыли кражу коляски 02.07.2019 11:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: