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Лагерь по выбору профессии открыли для старшеклассников Калуги

02.07.2019 15:34 0 164
Лагерь по выбору профессии открыли для старшеклассников Калуги

Профориентационный лагерь для старшеклассников «Летняя академия «Профи» открыли в Калуге, сообщила пресс-служба Управления образования областного центра во вторник, 2 июля.

Участниками смены стали 20 ребят из разных школ города.

Подростки посетили учебные заведения, где с ними провели экскурсии и занятия.

Также старшеклассники побывали в центре занятости, где узнали о самых востребованных сейчас профессиях.

Фото: Управление образования Калуги.


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