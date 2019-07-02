Лагерь по выбору профессии открыли для старшеклассников Калуги

02.07.2019 15:34 164

Профориентационный лагерь для старшеклассников «Летняя академия «Профи» открыли в Калуге, сообщила пресс-служба Управления образования областного центра во вторник, 2 июля.

Участниками смены стали 20 ребят из разных школ города.

Подростки посетили учебные заведения, где с ними провели экскурсии и занятия.

Также старшеклассники побывали в центре занятости, где узнали о самых востребованных сейчас профессиях.

Фото: Управление образования Калуги.