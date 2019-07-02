Два квадрокоптера будут отслеживать пожары в области

02.07.2019 13:38 110

22 современные системы видеонаблюдения и 2 квадрокоптера с камерами будут отслеживать пожарную обстановку в области, сообщила пресс-служба Минприроды во вторник, 2 июля. Из бюджета было выделено соответствующее финансирование, проведены торги и закуплено оборудование. Аппаратуру установят в 10 наиболее пожароопасных районах области. Фото: Pixabay.com.



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