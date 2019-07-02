Водоканал отчитался о запуске новой водонапорной башни

02.07.2019 12:25 224

Введена в эксплуатацию новая водонапорная башня в селе Нижние Прыски Козельского района, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» во вторник, 2 июля. Сооружение установили в самой высокой точке села на специальный фундамент. Специалисты компании проложили 230 метров трубопровода от скважин к башне. Аналогичные конструкции планируется построить в ряде других населенных пунктов области, сообщается в пресс-релизе. Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».



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