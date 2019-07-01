«Форд» сбил пешехода в Калуге

01.07.2019 22:00 162

В областном центре «Форд» сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 1 июля. ДТП произошло на улице Мичурина. На место аварии выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Есть пострадавший. Степень тяжести травм не разглашается.

Причины ДТП так же пока не известны. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.