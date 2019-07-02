После смертельного ДТП прокуратура потребовала установить уличное освещение

02.07.2019 08:12 446

В Ферзиковском районе прокуратура провела проверку состояния автомобильной дороги на отрезке «Ферзиково-Сугоново». Здесь в прошлом году произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 1 июля. Одной из причин трагедии правозащитники посчитали отсутствие уличного освещения на этом участке дороги. И потребовали у обслуживающей организации исправить ситуацию.

Дорожники сообщили, что в плане на этот год ремонтные работы не предусмотрены. Тогда правозащитники обратились в суд и выиграли дело. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.