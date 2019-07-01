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Обнинские пловцы взяли 13 наград на Кубке России

01.07.2019 18:41 0 119
Обнинские пловцы взяли 13 наград на Кубке России

В финале Кубка России по плаванию обнинские пловцы взяли 13 наград. Об этом сообщает официальный информационный портал МО «Город Обнинск» 1 июля. Турнир прошел в наукограде, в спорткомплексе «Олимп». За три дня спортсмены разыграли 34 комплекта медалей. Обнинские пловцы завоевали 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Теперь победители отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта. Он пройдет в июле, в республике Корея.

Фото: официальный информационный портал МО «Город Обнинск»


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Тэги: пловцы обнинск чемпионат призеры
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