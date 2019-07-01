Обнинские волейболистки стали чемпионками Европы

01.07.2019 16:00 128

Обнинские спортсменки Мария Воронина и Мария Бочарова победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Об этом сообщает официальный информационный портал наукограда 1 июля. Турнир проходил среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет.

В решающем матче воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина встретились со спортсменками из Нидерландов. Со счетом 21:19 и 21:16 они одержали победу в двух партиях и забрали кубок Чемпионов Европы.

Фото:официальный информационный портал МО "Город Обнинск"