Обнинские волейболистки стали чемпионками Европы

Обнинские спортсменки Мария Воронина и Мария Бочарова победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Об этом сообщает официальный информационный портал наукограда 1 июля. Турнир проходил среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет.
В решающем матче воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина встретились со спортсменками из Нидерландов. Со счетом 21:19 и 21:16 они одержали победу в двух партиях и забрали кубок Чемпионов Европы.
Фото:официальный информационный портал МО "Город Обнинск"
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