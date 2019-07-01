На Правобережье в Калуге горел дом

01.07.2019 10:15 755

Ночью в Калуге в микрорайоне Правобережье сгорел дом. О пожаре пишет в своем паблике группа «Калугажесть» 1 июля. По информации администраторов, здание около храма Рождества Прествятой Богородицы загорелось в 4 утра . Информации о пострадавших не поступало.

Официальные источники новость о пожаре пока не комментируют. Причины возгорания не известны.

Фото: "Калугажесть"