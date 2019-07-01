Пропавший в Обнинске мужчина найден живым

01.07.2019 08:00 50

В Обнинске завершились поиски пропавшего мужчины. Он найден живым. Об этом на своей странице сообщает добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт". 31-летнего жителя наукограда искали полторы недели. 20-го июня он вышел из дому и с тех пор на связь не выходил.

Подробности поисковой операции не сообщаются.