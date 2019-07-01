На объездной дороге в Калуге сбили пешехода

В Калуге, на 20-м километре объездной дороги сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 30 июня. Установить марку автомобиля не удалось, с места аварии водитель скрылся. Состояние пострадавшего пешехода пока не разглашается.
Для ликвидации последствий ДТП выехала бригада медицинской помощи, патруль ГИБДД и сотрудники МЧС. Причины аварии выясняются, ведется розыск водителя автомобиля.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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