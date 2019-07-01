На объездной дороге в Калуге сбили пешехода

01.07.2019 07:00 317

В Калуге, на 20-м километре объездной дороги сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 30 июня. Установить марку автомобиля не удалось, с места аварии водитель скрылся. Состояние пострадавшего пешехода пока не разглашается. Для ликвидации последствий ДТП выехала бригада медицинской помощи, патруль ГИБДД и сотрудники МЧС. Причины аварии выясняются, ведется розыск водителя автомобиля. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей