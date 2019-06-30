Обнинский ревнивец чуть не убил соперника молотком

30.06.2019 12:09 174

В Обнинске мужчина в порыве ревности стукнул соперника по голове молотком. Об этом пишет справочно-информационный портал наукограда «Obninsk.name». Двух ухажеров пригласила в гости женщина. Сначала компания дружно выпивала, а потом один из кавалеров заподозрил даму в измене. Та попросила второго гостя прогнать недовольного приятеля. Но ревнивец схватил молоток и стукнул собутыльника по голове.

Потерпевший выжил и вызвал полицию. Теперь обнинского Отелло ждет суд.

Фото:pixnio.ru