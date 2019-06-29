Иномарка сбила мотоциклиста в Малоярославце

29.06.2019 18:33 216

В Малоярославце «Крайслер» сбил мотоциклиста. ДТП произошло на улице Куликова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 29 июня. На место аварии выехали представители всех спецслужб – врачи, патруль ГИБДД и сотрудники МЧС. В ДТП пострадал один человек.

Причины аварии пока не известны. Обстоятельства выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.