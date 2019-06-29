После пьянки калужанин набросился с ножом на фельдшеров скорой помощи

В Калуге мужчина угрожал убить врачей, которые привезли его в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональное Управление МВД России по Калужской области 29 июня. На пульт скорой медицинской помощи поступил вызов от местного жителя. Калужанин жаловался на плохое самочувствие. Приехав, бригада медиков увидела, что мужчина сильно пьян и отвезла его в больницу. Уже там, мужчина вытащил из кармана нож и стал угрожать двум фельдшерам убийством. А потом спрятал нож и убежал.
Врачи тут же обратились в полицию. Преступника задержали по горячим следам. Им оказался 60-летний безработный. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com
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