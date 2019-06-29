В Калуге сгорел магазин

29.06.2019 10:29 206

В областном центре на улице Суворова сгорел магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 29 июня. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей около 12 ночи. На место выехали 12 сотрудников ведомства и 4 единицы техники. Пожар полностью ликвидирован.

В огне никто не пострадал. Причины возгорания уточняются. На месте работает инспектор ГПН.