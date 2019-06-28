Ревнивец до смерти избил сожительницу и получил 8 лет

28.06.2019 17:40 72

Пьяный 39-житель Боровского района избил до смерти свою сожительницу из-за подозрения в измене, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 28 июня.

Мужчина нанес жертве не менее 15 ударов по голове, шее и туловищу, от которых женщина умерла на месте.

В суде гражданин вину свою признал.

Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство по неосторожности.

Фото: Pixabay.com.