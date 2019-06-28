Директор не выдавал сотрудникам «молоко за вредность» и получил штраф

28.06.2019 17:21 105

Прокуратура выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Мосальский дорожник», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 28 июня.

Работникам не выдавали молоко и не предоставляли дополнительные отпуска.

Более 30 сотрудников фирмы, работающих в условиях повышенной опасности, не прошли психиатрическую экспертизу.

Кроме того, в организации не было специалиста по охране труда.

По результатам проверки, директора обязали устранить нарушения и оштрафовали на 17 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com