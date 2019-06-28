Участники автопробега «География Победы» посетили Калугу

28.06.2019 15:41 148

Благотворительный автопробег «География Победы» организовали ветераны МВД и оперативных служб.

Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков.

Участники пробега прибыли в Калугу в среду, 27 июня. Гостей встретили с начальником УМВД области и председателем областного Совета ветеранов, сообщила пресс-служба МВД.

После обсуждения всех вопросов, членам пробега вручили памятные медали «75 лет операции «Багратион».

Вместе с калужанами гости возложили цветы к стеле памяти полицейских, погибших при исполнении, и почтили их память минутой молчания.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.