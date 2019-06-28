Спасатели из 11 регионов посоревнуются в Анненках

Межрегиональные соревнования спасателей пройдут на стадионе «Анненки» с 1 по 5 июля, сообщила пресс-служба МЧС.
В состязании будут участвовать 12 команд из разных субъектов ЦФО:
Торжественное открытие мероприятия состоится 2 июля в 10 утра.
В программе – выступления чиновников и концерт. Вход свободный.
Калужан приглашают поддержать участников соревнований.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
|
«Девяносто девятая» вылетела с дороги и перевернулась под Сухиничами 28.06.2019 12:47
Калужский осужденный сдал госэкзамены в онлайн-режиме 28.06.2019 12:07
Полицейские изъяли контрафактные сигареты на 2 миллиона 28.06.2019 12:04
Обнинец потерял 11 тысяч, пытаясь купить перфоратор 28.06.2019 11:22
Калужские строители привезли в Суворов мусор, а платить отказалась 28.06.2019 08:00
Житель Обнинска вернул работу через суд 28.06.2019 07:01
7 калужских свалок рекультивируют 27.06.2019 21:00
В регионе объявлено штормовое предупреждение 27.06.2019 20:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: