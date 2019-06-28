Спасатели из 11 регионов посоревнуются в Анненках

28.06.2019 13:46 71

Межрегиональные соревнования спасателей пройдут на стадионе «Анненки» с 1 по 5 июля, сообщила пресс-служба МЧС. В состязании будут участвовать 12 команд из разных субъектов ЦФО: Калужская область

Московская область

Владимировская область

Курская область

Брянская область

Смоленская область

Тульская область

Рязанская область

Орловская область

Липецкая область

Костромская область

г. Москва Торжественное открытие мероприятия состоится 2 июля в 10 утра. В программе – выступления чиновников и концерт. Вход свободный. Калужан приглашают поддержать участников соревнований. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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