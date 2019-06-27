Сразу три машины столкнулись на улице Глаголева в Калуге

27.06.2019 16:40 369

В областном центре столкнулись 3 автомобиля – «Рено», «Тойота» и «ВАЗ – 2115». Об этом сообщает региональное Управление МЧС России по Калужской области 27 июня. Авария произошла на улице Глаголева. Пострадал один человек.

В ликвидации ДТП принимали участие представители всех спецслужб. Кто виновен в столкновении, пока не сообщается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.