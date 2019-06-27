«Хендай» наехал на ограждение в Калуге

27.06.2019 15:13 126

В Калуге на улице Герцена в аварию попал «Хендай». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 27 июня. Автомобиль наехал на препятствие, в результате пострадал один человек. Ликвидировать последствия ДТП выехал патруль ГИБДД, медики и сотрудники МЧС

Сейчас движение по улице восстановлено. Причины аварии уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.