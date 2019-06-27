Главная > Новости > Одной строкой

Наркобароншу задержали в Обнинске

27.06.2019 11:31 2 729
Наркобароншу задержали в Обнинске

34-летняя жительница наукограда задержана по подозрению в попытке сбыть наркотики, сообщает региональное Управление МВД России 27 июня. При личном досмотре у женщины изъяли несколько свертков с белым порошком. Результаты экспертизы подтвердили, что это синтетический наркотик. Общая масса составила около 13 граммов.

По версии оперативников, распространять опасный товар наркодилер собиралась с помощью закладок. Сейчас подозреваемая задержана. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: наркотики полиция торговля
Ещё строки

Жертвой квартирного афериста стала жительница Обнинска 27.06.2019 15:33

«Хендай» наехал на ограждение в Калуге 27.06.2019 15:13

Нефтеперерабатывающую установку подожгли в Балабанове ради учений пожарных 27.06.2019 14:23

Доверчивая пенсионерка разменяла реальные деньги на купюры «Банка приколов» 27.06.2019 13:45

Припаркованная «Газель» сбила своего же водителя 27.06.2019 12:03

Судебные приставы ответят на вопросы калужан 27.06.2019 11:21

Фермер Ульяновского района поил телят зараженным молоком и продавал их без документов 27.06.2019 10:33

В деревне Голухино пропал мужчина 27.06.2019 09:30

В водоемах Людиново теперь можно купаться 27.06.2019 07:47

Подростки устроили массовую драку на детской площадке в Обнинске 27.06.2019 07:19

Народные новости
70 0
rick
650 12
GOLDEN YOUTH
1382 5
Darth Vader

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.