Наркобароншу задержали в Обнинске

27.06.2019 11:31 729

34-летняя жительница наукограда задержана по подозрению в попытке сбыть наркотики, сообщает региональное Управление МВД России 27 июня. При личном досмотре у женщины изъяли несколько свертков с белым порошком. Результаты экспертизы подтвердили, что это синтетический наркотик. Общая масса составила около 13 граммов.

По версии оперативников, распространять опасный товар наркодилер собиралась с помощью закладок. Сейчас подозреваемая задержана. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.