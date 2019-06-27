В деревне Голухино пропал мужчина

27.06.2019 09:30 93

В деревне Голухино Малоярославецкого района пропал 74-летний мужчина. Информацию о розыске разместил на своем сайте добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» 27 июня. Пенсионер вышел из дома вчера вечером и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.

На поиск первые добровольцы отправились еще в 3 часа ночи. Пока результатов нет.

Фото: Добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт".