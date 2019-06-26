Сайты по продаже ядов внесли в списки запрещенных

26.06.2019 18:00 253

Прокуратура Бабынинского района обнаружила в Интернете страницы с информацией, как можно приобрести яды и ядовитые вещества.

Найденные веб-странички были в открытом доступе для всех пользователей.

Прокурор района направил иск в суд о признании материалов сайтов запрещенными, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 июня.

Судья согласился, что такие сведения могут повлечь за собой преступления. В результате, информацию признали противозаконной.

Решение суда было направлено в Роскомнадзор.

Фото: Pixabay.com