«ГАЗель» протаранила «Вольво» в Мещовском районе

26.06.2019 16:40 135

В среду, 26 июня, в 14:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на 211 километре Киевской трассы в Мещовском районе.

Произошел наезд автомобиля «ГАЗель» на автомобиль "Вольво", сообщила пресс-служба МЧС.

В результате аварии один человек получил травмы.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.