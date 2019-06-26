Калужанку осудили на 8 лет за убийство сожителя

26.06.2019 16:28 139

31-летняя калужанка была осуждена на 8 лет колонии за убийство сожителя, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 26 июня.

В январе этого года пьяная женщина поссорилась со своим приятелем и нанесла ему 3 удара ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Фото: Pixabay.com