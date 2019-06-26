Людиновцы поддержали идею активистов создать «зеленый пояс»

26.06.2019 14:58 172

В Людиново прошли публичные слушания о создании вокруг города лесопаркового пояса, сообщила пресс-служба минприроды в среду, 26 июня.

Горожане предложили включить в территорию «зелёного щита» акваторию озера Ломпадь.

Чиновники пояснили, что сначала нужно очистить водохранилище и поставить его на кадастровый учет.

А Глава администрации района призвал выбирать участки с таким расчетом, чтобы это не повлияло на экономическое развитие территории.

В итоге, участники слушаний единогласно поддержали инициативу активистов «Народного фронта» в создании «зеленого пояса».

Протокол слушаний направили на рассмотрение депутатам Заксобрания области, которые и примут окончательное решение.

Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.