Людиновцы поддержали идею активистов создать «зеленый пояс»

В Людиново прошли публичные слушания о создании вокруг города лесопаркового пояса, сообщила пресс-служба минприроды в среду, 26 июня.
Горожане предложили включить в территорию «зелёного щита» акваторию озера Ломпадь.
Чиновники пояснили, что сначала нужно очистить водохранилище и поставить его на кадастровый учет.
А Глава администрации района призвал выбирать участки с таким расчетом, чтобы это не повлияло на экономическое развитие территории.
В итоге, участники слушаний единогласно поддержали инициативу активистов «Народного фронта» в создании «зеленого пояса».
Протокол слушаний направили на рассмотрение депутатам Заксобрания области, которые и примут окончательное решение.
Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.
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