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Часть калужских улиц временно обесточат

25.06.2019 22:11 0 343
Часть калужских улиц временно обесточат

Часть улиц областного центра 26 июня вновь останутся без света. О плановом отключении электроэнергии сообщает официальный сайт городской управы Калуги 25 июня.

С 09:00 до 17:00 обесточат:

  • Малые Козлы,
  • Мужачи,
  • Большие Козлы (частично),
  • д. Бутырки (частично).

С 10:00 до 15:00:

  • Секиотово (частично),
  • ТИЗ Заречье (частично),
  • Ромодановские дворики (частично),
  • Пчелобаза (частично).      

С 08:00 до 17:00:

  • ул.Н.Садовая, д. 97-111,126-144;
  • переулок Н.Садовый;
  • ул.Выгонная, д. 32,34,36;
  • переулок Лаврентьевский;
  • переулок Карачевский;
  • ул.Н.Лаврентьевская, д. 18-30,21;
  • переулок 1-ый Садовый, д. 27,19,14,25;
  • переулок Южный, д. 4; 2-й пер.Садовый 12. 

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Тэги: электричество отключение свет
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