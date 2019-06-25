Две легковушки не разъехались на дороге в Кирове

25.06.2019 19:30 73

В Кирове столкнулись две легковушки – «Рено Сандеро» и «Тойота Камри». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 25 июня. ДТП произошло на улице Советской. Для ликвидации аварии выехали 9 человек - это спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Пострадал один человек.

Кто виноват в аварии пока не известно. Подробности ДТП уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.