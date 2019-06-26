Наврала про работу и получила кредит безработная жительница Обнинска

26.06.2019 07:00 351

В Обнинске безработная местная жительница умудрилась взять кредит. Женщина просто наврала в банке, что трудоустроена. Об этом сообщает справочно-новостной портал наукограда «Obninsk.name» 25 июня. Сумму в 7 тысяч рублей банк одобрил. Обман выяснился, когда мошенница не внесла первый платеж по кредиту. После этого сотрудники банка обнаружили подлог документов и обратились в полицию.

После визита правоохранителей женщина сразу нашла средства, чтобы погасить кредит, но уголовное дело на нее завели. Теперь ей грозит до 4 месяцев ареста.

Фото: pxhere.com.