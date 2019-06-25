Безработный мужчина получил штраф 100 тысяч за помощь мигранту

25.06.2019 20:00 27

В Дзержинском районе вынесен обвинительный приговор в отношении 33-летнего безработного жителя поселка Пятовский. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 25 июня. Мужчина нарушил миграционное законодательство. На гостью из Киргизстана он оформил уведомление о прибытии в свою квартиру. Хотя заранее знал, что женщина по указанному адресу проживать не будет.

Суд вину мужчины полностью признал. 33-летний безработный теперь должен выплатить государству штраф 100 тысяч рублей.