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Фиктивный вахтер всю зарплату отдавал директору фирмы

25.06.2019 21:50 0 288
Фиктивный вахтер всю зарплату отдавал директору фирмы

Руководитель крупной фирмы в Ульяновском районе обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 25 июня.

Женщина, будучи директором торговой организации, фиктивно оформила на работу пожилого мужчину на должность вахтера. Фактически на работе он не появлялся, а всю его зарплату директор фирмы присваивала себе. За молчание преступница ежемесячно платила пенсионеру 1500 рублей. За два года она положила в свой карман более 90 тысяч рублей.

Сейчас против руководителя организации возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: преступление вахтер полиция
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