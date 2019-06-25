138 редких птиц привезли в Калужскую область из Чехии

25.06.2019 10:30 442

В Калужскую область привезли 138 редких птиц. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Калужской области 24 июня. Новые обитатели прибыли в "Парк птиц" из Чехии. В течение нескольких недель они проходили ветеринарный контроль, их обследовали и делали необходимые прививки.

Теперь все животные выпущены в вольеры. Среди них такие виды, как изумрудный голубь, бриллиантовая амадина, канарейка Японский Хозо, Амазон Мюррела и другие.

Фото: pxhere.com.