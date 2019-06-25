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Чиновников обязали расселить аварийный дом в Калуге

25.06.2019 07:19 0 281
Чиновников обязали расселить аварийный дом в Калуге

На прошлой неделе к калужскому омбудсмену обратилась жительница многоквартирного дома на улице Глаголева. 

Женщина пожаловалась на бездействие чиновников горуправы, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Жилье было признано аварийным еще в 2013 году. Сначала жильцам пообещали расселение в 2016 году, но потом срок передвинули на 2020 год.

Омбудсмен обратился к прокурору Калуги. Проверка выявила, что горуправа не принимала решения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд.

В адрес городского головы было внесено представление о незамедлительном устранении нарушений.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека Калужской области.


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