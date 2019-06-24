50 детей покусали клещи за прошедшую неделю

24.06.2019 18:06 158

С 17 по 23 июня года в медучреждения области обратились 208 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 50 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За тот же период времени лаборатории проверили 204 экземпляра паразитов, снятых с людей.

Из них 43 являлись носителями «болезни Лайма».

Фото: Pixabay.com