SsangYong и Opel не смогли разъехаться на Киевской трассе

24.06.2019 18:45 164

Около двух часов дня в понедельник, 24 июня, поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе. Автомобили SsangYong и Opel столкнулись на 212 километре Киевской трассы. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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