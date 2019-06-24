Почти 18 тысяч калужан имеют запрет на выезд заграницу

24.06.2019 14:53 280

На 1 июня почти 18 тысяч калужан ограничены в выезде заграницу из-за непогашенных долгов, сообщила пресс-служба УФССП.

Из них у 3600 человек - задолженности по алиментам.

Пристав выносит запрет на выезд, если сумма долга больше 30 тысяч рублей. Однако в ряде случаев данная мера применяется при достижении задолженности в 10 тысяч.

Сотрудники УФССП рекомендуют жителям области проверять наличие задолженностей перед покупкой билетов заграницу.

Узнать о своих долгах можно на сайте ведомства и в мобильном приложении.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.