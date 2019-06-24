Калужские полицейские раскрыли дело о хищениях с автозавода

24.06.2019 12:18 1260

Калужские полицейские закончили расследование по делу о хищениях с одного из автозаводов, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 24 июня.

Оперативники установили, что пятеро сотрудников предприятия, объединившись в группу, с января по июнь прошлого года воровали с завода автозапчасти, которые потом продавали.

Кроме того, злоумышленники в сговоре с представителями поставщиков получали накладные на товар, который по факту не поступал на склад.

Работники автозавода делали отметки о приеме, и бухгалтерия предприятия проводила оплату. Полученные деньги делились между соучастниками.

Общая сумма ущерба, причиненная заводу от краж и мошенничества, составила около 940 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.