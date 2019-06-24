«Девятка» вылетела к храму в Тимашово

24.06.2019 11:54 627

Около 6 утра в понедельник, 24 июня, поступило сообщение о ДТП в деревне Тимашово Боровского района. Автомобиль «ВАЗ-2109» наехал на препятствие, сообщила пресс-служба МЧС. В результате пострадал один человек. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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