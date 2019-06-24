Пьяный отчим поджег машину пасынка за отказ пустить его за руль

В Медынском районе 46-летний пьяный отчим решил покататься на иномарке пасынка. Однако мать и сын решительно ему отказали.
Тогда мужчина вышел на улицу, разбил молотком заднее пассажирское стекло, вылил туда бензин и поджег.
Родственники услышали сработавшую автосигнализацию, выбежали и смогли подручными средствами потушить огонь.
На место происшествия были вызваны полиция и МЧС, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 24 июня.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Умышленное повреждение имущества».
Фото: Pixabay.com.
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