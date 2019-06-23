Два «Рено» вылетели с дорог Людиновского района за один день

23.06.2019 08:14 338

В субботу, 22 июня, в Людиновском районе произошло два ДТП, в которых пострадали люди, сообщила пресс-служба МЧС.

Около 11 утра в деревне Войлово «Рено» вылетел с дороги. В результате пострадал один человек.

Уже в 12 часов на пульт спасателям сообщили еще об одном съехавшем в кювет автомобиле.

Оказалось, что и в этом случае автомобиль «Рено» вылетел с дороги. ДТП произошло на 110 километре трассы «Брянск-Людиново-Киров».

В результате аварии один человек получил травмы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.