Вор стащил браслет в 50 тысяч из дачного дома под Тарусой

22.06.2019 09:35 64

Жительница Москвы обратилась в полицию Тарусского района.

Женщина приехала на свою дачу и обнаружила, что дом ограбили. Окно разбито, занавеска сорвана, в спальне разломана кровать, на полу следы крови.

Вор похитил серебряный браслет известной марки с 17 подвесками стоимостью около 50 тысяч рублей.

Оперативники установили, что грабителем был 33-летний ранее судимый местный житель, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 22 июня.

В настоящее время следствие по уголовному делу закончено. Злоумышленника ждет суд.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.