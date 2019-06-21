На Малинниках сбили пешехода

В Калуге «Форд» сбил пешехода. ДТП произошло на улице Тарутинской. Об этом сообщило региональное Управление МЧС России по Калужской области 21 июня. На место аварии выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. В ДПТ есть пострадавший. Степень тяжести травм не сообщается.
О причинах аварии пока ничего не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.
|
Перекинуть заключенным семь мобильников попытался житель Сухиничей 21.06.2019 22:09
Жители региона смогут пожаловаться на некачественный хлеб 21.06.2019 21:00
Легковушка врезалась в "Камаз" в Жиздринском районе 21.06.2019 20:28
«Втихаря» взял на работу мигрантов предприниматель из Калуги 21.06.2019 20:00
10-летний мальчик сломал позвоночник на детской площадке 21.06.2019 19:40
Надзиратель медынской исправительной колонии сам отправится под суд 21.06.2019 18:00
Посетители обворовали бармена в обнинской кальянной 21.06.2019 16:00
Две иномарки столкнулись в Калуге, есть пострадавшие 21.06.2019 15:04
Крышу сгоревшего дома пытались продать как цветмет 21.06.2019 14:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: