На Малинниках сбили пешехода

21.06.2019 21:30 258

В Калуге «Форд» сбил пешехода. ДТП произошло на улице Тарутинской. Об этом сообщило региональное Управление МЧС России по Калужской области 21 июня. На место аварии выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. В ДПТ есть пострадавший. Степень тяжести травм не сообщается.

О причинах аварии пока ничего не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.