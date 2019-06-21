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На Малинниках сбили пешехода

21.06.2019 21:30 0 258
На Малинниках сбили пешехода

В Калуге «Форд» сбил пешехода. ДТП произошло на улице Тарутинской.  Об этом сообщило региональное Управление МЧС России по Калужской области 21 июня. На место аварии выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. В ДПТ есть пострадавший. Степень тяжести травм не сообщается.

О причинах аварии пока ничего не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.


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Тэги: авария пешеход ДТП
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