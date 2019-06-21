Легковушка врезалась в "Камаз" в Жиздринском районе

21.06.2019 20:28 211

В Жиздринском районе столкнулись «Камаз» и «Рено». О ДТП сообщает региональное управление МЧС России по Калужской области 21 июня. Авария произошла на 344-м км трассы «М3-Украина». Есть пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выехали представители всех спецслужб, - это медики, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Кто виноват в аварии пока не известно, подробности аварии уточняются.