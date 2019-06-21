Две иномарки столкнулись в Калуге, есть пострадавшие

21.06.2019 15:04 523

В Калуге на улице Болдина столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Сузуки». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. Сообщение об аварии поступило на пульт спасателей около 11 часов утра. На место выехали сотрудники ведомства, врачи и дорожные полицейские. В ДТП пострадали один человек

О причинах аварии пока ничего не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.