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Крупный канал сбыта синтетических наркотиков прекрыли калужские полицейские

21.06.2019 13:15 0 200
Крупный канал сбыта синтетических наркотиков прекрыли калужские полицейские

Калужские полицейские перекрыли крупный канал сбыта наркотиков. Об этом сообщает Управление МВД России по Калужской области 21 июня. Наркоторговцы – это два местных жителя – продавали «амфетамин» и «мефедрон». Общая масса найденного у преступников зелья составила почти полтора килограмма. Свой товар наркодиллеры распространяли с помощью тайников-закладок в основном в микрорайоне Малинники.    

Сейчас наркодиллеры находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения сводобы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.


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Тэги: наркотики полиция преступление
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