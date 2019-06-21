В Яченке, на Сероводородных и в Оке купаться нельзя

В Калужских водоемах проверили качество воды на соответствие санитарным нормам. Эту информацию публикует на официальном сайте региональное Управление Роспотребнадзора 20 июня. После проверки выяснилось, что качество воды в р.Оке, на Сероводородных озерах и в Яченском водохранилище не соответствует стандартам. В Калуге купаться можно только в д. Лаврово-Песочня.
Полный список водоемов, разрешенных для купания ведомством, можно посмотреть на официальном сайте 40.rospotrebnadzor.ru
|
Крышу сгоревшего дома пытались продать как цветмет 21.06.2019 14:30
Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района 21.06.2019 11:17
Легковушка въехала в «Пазик» в Калуге 21.06.2019 11:00
В Калуге сгорел трехквартирный дом 21.06.2019 09:15
Офицера МВД заподозрили в мошенничестве при получении выплат 21.06.2019 07:47
Юный калужанин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге 20.06.2019 20:37
Черный аист, спасенный зоозащитниками, создал пару 20.06.2019 20:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: