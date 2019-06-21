В Яченке, на Сероводородных и в Оке купаться нельзя

21.06.2019 12:00 457

В Калужских водоемах проверили качество воды на соответствие санитарным нормам. Эту информацию публикует на официальном сайте региональное Управление Роспотребнадзора 20 июня. После проверки выяснилось, что качество воды в р.Оке, на Сероводородных озерах и в Яченском водохранилище не соответствует стандартам. В Калуге купаться можно только в д. Лаврово-Песочня.

Полный список водоемов, разрешенных для купания ведомством, можно посмотреть на официальном сайте 40.rospotrebnadzor.ru