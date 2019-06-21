Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района

21.06.2019 11:17 299

На жителя Боровского района наложен двойной штраф за несоблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора 20 июня. Мужчина дожным образом не следил за сельхозугодьями, в результате они заросли травой и деревьями. Первый штраф за это он получил полтора года назад, но проигнорировал его. В результате, в июне этого года, суд признал его виновным повторно.

Теперь незадачливый землевладелец должен вернуть в государственную казну 80 000 рублей.

Фото: pxhere.com