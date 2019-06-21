Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района

На жителя Боровского района наложен двойной штраф за несоблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора 20 июня. Мужчина дожным образом не следил за сельхозугодьями, в результате они заросли травой и деревьями. Первый штраф за это он получил полтора года назад, но проигнорировал его. В результате, в июне этого года, суд признал его виновным повторно.
Теперь незадачливый землевладелец должен вернуть в государственную казну 80 000 рублей.
Фото: pxhere.com
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