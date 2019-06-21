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Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района

21.06.2019 11:17 0 299
Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района

На жителя Боровского района наложен двойной штраф за несоблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора 20 июня. Мужчина дожным образом не следил за сельхозугодьями, в результате они заросли травой и деревьями. Первый штраф за  это он получил полтора года назад, но проигнорировал его. В результате, в июне этого года, суд признал его виновным повторно.

Теперь незадачливый землевладелец должен вернуть в государственную казну 80 000 рублей.

Фото: pxhere.com


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Тэги: земля россельхознадзор
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