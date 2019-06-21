Офицера МВД заподозрили в мошенничестве при получении выплат

21.06.2019 07:47 209

Сотрудники собственной безопасности МВД возбудили уголовное дело в отношении одного из коллег по статье «Мошенничество при получении выплат».

Офицер полиции в 2018-2019 годах предоставлял по месту работу договор аренды жилья. Ежемесячно ему начислялась компенсация.

Сумма выплат за весь период составила около 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.

Как показала проверка, мужчина по указанному адресу не проживал. А собственник жилья никакого договора с ним не подписывал.

В отношении стража порядка проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, офицера уволят из МВД.

Фото: Pixabay.com